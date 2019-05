Tijdens een diploma-uitreiking in Florida heeft een student een pijnlijke stunt uitgehaald. De jongen wilde indruk maken op het publiek, maar landde na zijn salto op zijn hoofd in plaats van op zijn voeten. Hij raakte hierbij niet gewond, maar de beelden zijn ondertussen miljoenen keren bekeken. Met het schaamrood op de wangen nam hij erna gewoon zijn diploma in ontvangst.