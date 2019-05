25ste slachtoffer besmet met legionella

De bron van de besmetting ligt wellicht in de Gentse kanaalzone. Foto: BELGA

Er zijn nu al 25 patiënten besmet geraakt met de legionellabacterie, zo meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid dinsdagnamiddag. “We kregen vandaag nog twee meldingen binnen”, aldus woordvoerder Joris Moonens. De uitbraak in de Gentse kanaalzone heeft sinds 10 mei al twee levens geëist.

Maandagavond kreeg het Agentschap Zorg en Gezondheid een 24ste melding binnen, dinsdagmiddag volgde de 25e. “Beide patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeren niet in levensgevaar”, aldus Moonens. “Ze moesten allebei niet naar de afdeling intensieve verzorging.”

“Bij de laatste patiënt, een vrouw, begonnen de klachten op 18 mei. Als we rekening houden met de incubatietijd van negentien dagen, kan het nog altijd zijn dat de vrouw besmet raakte voor we de potentiële besmettingshaarden hebben laten desinfecteren. Dit past nog in ons tijdvak. Mogelijk zullen er de komende dagen nog patiënten bijkomen.”

De bron van de besmetting ligt waarschijnlijk in een koeltoren in het Gentse havengebied. Staalnames bij zeventien bedrijven bleken maandag bij vijf bedrijven positief te testen op het type ‘legionella pneumophila’ waarmee de patiënten besmet zijn. Bij twee bedrijven gaat het om hoge concentraties. Resultaten van het laboratorium worden in de week van 3 juni verwacht.