De N-VA verliest bijna een derde van de stemmen in de verkiezingspeiling van deze krant voor het Vlaams Parlement, en moet zijn leidersplaats afstaan aan CD&V. "Laten we niet vergeten dat het nog altijd maar om een peiling gaat", relativeert Vandeput. "En deze peiling komt niet overeen met hetgeen ik in de straten voel."