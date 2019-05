Tandartsen waarschuwen voor stromannen die patiënten naar buitenland lokken

De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) waarschuwt voor malafide personen die goedgelovige patiënten naar buitenlandse tandartspraktijken lokken. Vaak gaat het om Turkse praktijken. Dat meldt de VBT dinsdag.

De VBT waarschuwt onder meer voor informatiedagen die op 24 en 25 mei door Magic Smile in Brasschaat worden georganiseerd. Volgens de beroepsvereniging pakt Magic Smile, dat hier in België op jaarbasis enkele malen een medewerker laat consulteren in een hotel te Brasschaat, het commercieel aan. “Geïnteresseerden kunnen er op consultatie gaan en iemand voert een mondonderzoek uit, stelt een diagnose en maakt een behandelplan op”, zegt Frank Herrebout van de VBT. “Afspraken en behandelingen worden dan door een behulpzame hostess geregeld en alle behandelingen vinden plaats in Turkije.”

Dieper graven

Een eerste oppervlakkige zoektocht toont volgens de vereniging alleen maar positieve indrukken. “Wie echter dieper graaft, vindt heel wat ontevreden patiënten met allerhande nare ervaringen. Belgen die zich in Turkije op deze manier laten verzorgen, hebben niet de minste zekerheid dat diegene die hen behandelt, beschikt over de nodige kwalificaties en ervaring. Turkse tandartsdiploma’s zijn niet gelijkgesteld met Belgische en Europese diploma’s”, aldus Herrebout.

Nazorg en behandeling van complicaties is volgens Herrebout de verantwoordelijkheid van de behandelende tandarts. “De kans dat men nog terecht kan in Turkije is bijzonder klein. Belgische tandartsen zullen deze verantwoordelijkheid niet overnemen. Bovendien is er geen enkele garantie dat de patiënt vergoed zal worden bij schade door zorgverlening”, legt Herrebout uit.

De beroepsvereniging stelt zich bij deze gang van zaken verschillende vragen. “Bestaat hier een risico voor de volksgezondheid wanneer betrokken firma, die duidelijk enkel commerciële belangen heeft, niet meer opspoorbaar blijkt, of wanneer blijkt dat bezwarende elementen verdwenen zijn? Men opereert vanuit een hotel en is dus zeer mobiel. Wat met de aansprakelijkheid, waar kan de patiënt terecht met klachten als de consultatie of behandeling fout gaat of zelfs faliekant uitdraait? “, aldus Herrebout.

De VBT vraagt in het belang van de bescherming van de patiënten dat de federale overheidsdienst Volksgezondheid deze zaak onderzoekt en indien nodig maatregelen treft om te verzekeren dat de hier gangbare kwaliteitseisen, patiëntenrechten en de vigerende regelgeving gerespecteerd worden.