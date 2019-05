Meghan Markle kan niet zonder dit make-upproduct

De Amerikaanse Meghan Markle is verknocht aan een blush, die ook bij ons in het beautyrek ligt. Het gaat om ‘Orgasm’ van Nars, die dit jaar zijn twintigste verjaardag viert en je een natuurlijke blos op de wangen geeft.

Foto: Nars

Voor Meghan Markle ‘ja’ zei tegen prins Harry en nog gestalte gaf aan het ‘Suits’-personage Rachel Zane, verklapte ze in interviews wat haar favoriete make-upproducten waren. In een interview met de Amerikaanse site Beauty Banter, schoof ze de ‘Orgasm’-blush van Nars naar voor als haar ultieme favoriet. De reden? “Je krijgt er een perfecte roze, blozende kleur van die het hele gezicht doet oplichten.”

Flashback naar 2014. Toen was de kersverse mama in een interview met Allure vol lof over het roze poeder. “Ik gebruik het op en naast de set van ‘Suits’. Het geeft je een mooie, stralende glans.” Niet alleen de hertogin van Sussex heeft de blush al jaren in haar beautykast. Ook collega-actrices Jennifer Lawrence en Emma Stone zijn fan. Zelf eens uitproberen? Je vindt de blush via de (web)winkel van De Bijenkorf voor 32 euro.