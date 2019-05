In Limburg komen er de volgende jaren zo’n 600 jobs bij dankzij een groot project van de logistieke groep Weerts Supply Chain. De volgende weken worden er meer details bekendgemaakt.

Weerts Supply Chain (WSC) , de logistieke groep met hoofdzetel in Milmort nabij Luik, heeft zopas bekendgemaakt dat het een eerste vestiging opent in Tongeren. De groep Weerts heeft met name het warehouse ...