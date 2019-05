Max Verstappen geschokt door dood van F1-legende Niki Lauda

De Formule 1-wereld is in rouw na het overlijden van de legendarische Oostenrijkse racer Niki Lauda.

“Geschokt door het verlies van Niki Lauda. Hij was een echte legende in onze sport en iemand weer ik een enorm respect voor had. Rust in vrede”, postte Max Verstappen op zijn social media.

“Rust in vrede, Niki Lauda”, zo richt het F1-Twitteraccount zich tot de drievoudige wereldkampioen, die sukkelde met de gezondheid na een longtransplantatie eind 2018. “Je zit voor altijd in onze harten, je maakt voor altijd deel uit van onze geschiedenis. De motorsportgemeenschap treurt vandaag om het verschrikkelijke verlies van een ware legende.”

Ferrari, waarvoor Lauda van 1974 tot 1977 aantrad, heeft het over een “trieste dag” voor de sport. “De grote Ferrari-familie heeft met veel verdriet het nieuws vernomen over de dood van onze vriend Niki Lauda, die twee keer (1975 en 1977) met de Scuderia de wereldtitel pakte. Je zal voor altijd in onze harten en die van de fans zitten.”

Ook McLaren, het team waarmee Lauda in 1984 zijn derde wereldtitel veroverde, rouwt om “onze vriend, collega en wereldkampioen uit 1984. Niki blijft voor altijd in onze harten en vastgelegd in de geschiedenis.”

Nico Rosberg, die zich in 2016 voor Mercedes tot wereldkampioen kroonde, verklaart dat hij heel veel heeft geleerd van Lauda, die de voorbije jaren nog een belangrijke rol vervulde bij de Duitse renstal. “Je hartstocht, strijdlust en geduld met de jonge piloten! Ik en je 100 miljoen grote fans, die je in je leven ook zoveel aangemoedigd hebt om in zware periodes niet op te geven, denken nu heel erg aan jou en je familie. Rust in vrede.”

Ook Stoffel Vandoorne postte een foto van Lauda, met daarboven: “Rust in vrede, Niki. #Legende.”

“Met Niki Lauda verliest Oostenrijk één van zijn meest eminente persoonlijkheden”, stelt de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. “Het circuit was zijn thuis en de luchtvaart zijn liefde. Als geen ander heeft hij zich meermaals teruggeknokt in het leven. Hij is een voorbeeld qua moed, discipline en rechtlijnigheid.”

F1-liefhebber? Schrijf je hier in en ontvang elke vrijdag voor een GP onze F1-nieuwsbrief.