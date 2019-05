Martinez selecteert Kompany en één debutant voor EK-kwalificatieduels

Bondscoach Roberto Martinez heeft dinsdag 28 spelers geselecteerd voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (8 juni in Brussel) en Schotland (11 juni in Brussel). Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge is er bij afwezigheid van Koen Casteels voor het eerst bij. Ook Vincent Kompany is erbij.

In vergelijking met de troepen die de eerste kwalificatieduels in maart tegen Rusland (3-1 zege) en Cyprus (0-2 zege) afwerkten, sluiten sterkhouders Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thomas Meunier en Romelu Lukaku terug aan. Jason Denayer (knie), Dedryck Boyata (knie) en Koen Casteels (dij) zijn out met blessures. Mousa Dembélé is er evenmin bij.

In de poule van de Rode Duivels hebben Rusland, Kazachstan, Cyprus en Schotland allemaal drie punten, dwergstaat San Marino is puntenloos laatste. De Schotten openden hun campagne met een verrassende 3-0 nederlaag bij Kazachstan, om vervolgens met 0-2 te winnen van San Marino. Na de tegenvallende start werd Alex McLeish (ex-Genk) ontslagen als Schots bondscoach, Steve Clarke werd maandag aangesteld als zijn opvolger. Kazachstan ging verder met 0-4 onderuit tegen Rusland.

De eerste groepstraining van de Duivels in aanloop naar het duel met Kazachstan vindt op dinsdag 4 juni plaats in Tubeke.

De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich eind dit jaar rechtstreeks voor de eindronde van het EK, dat in twaalf speelsteden wordt afgewerkt. Vier landen kwalificeren zich vervolgens nog via play-offs, bepaald door de eindstand in de vier divisies van de Nations League.