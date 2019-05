De Wever “dook al in de koffer” om pers te ontwijken

Opmerkelijke bekentenis van Bart De Wever aan Phara De Aguire. In het partijhoofdkwartier zei hij dat hij al in de koffer van een auto naar binnengereden werd, om de pers te ontwijken.

Phara De Aguire was voor een reportage op bezoek in het partijhoofdkwartier van de N-VA. “Je kan hier ongezien binnenrijden via de garage, naar bovenkomen met de lift en op dezelfde manier weer ongezien wegkomen”, zei De Wever. “Hier zijn al mensen in de koffer naar buiten gereden terwijl jullie voor de deur stonden.”

Wie dat dan wel mocht zijn? “Dat ga ik niet zeggen”, vertelde De Wever. “Maar ik was er één van.” Kort nadien postte partijgenoot Louis Ide een filmpje op Twitter als bewijs.

