De races van Niki Lauda in Terlaemen: medailles en opgave

Niki Lauda is maandag in familiekring overleden. Daarmee verliest de F1 een boegbeeld. De Oostenrijker racete ook enkele keren op het circuit in Zolder.

De beelden tonen een race uit 1978 op het circuit van Zolder, gefilmd met de on board camera in zijn Brabham. Hij moest er opgeven na een ongeval. In 1975 en 1976 had hij met Ferrari gewonnen op Terlaemen, in 1977 was hij tweede.

