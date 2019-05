Dat CD&V en N-VA in Limburg echt wel aan elkaar gewaagd zijn, blijkt ook uit de beoordeling van de mogelijke minister-president. Zowel Bart De Wever (N-VA) als Hilde Crevits (CD&V) is voor bijna de helft van de Limburgers geschikt voor die job.

Voor 48 procent van de ondervraagden is Bart De Wever een geschikte minister-president. Hilde Crevits scoort met 47 procent al bijna even hoog. De Wever had zich al eerder geuit als kandidaat, Crevits ...