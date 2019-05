Volg de Genkse gemeenteraad live

Genk - In het kader van het inspraakreglement is er een vraag van een inwoner over muziek die dagelijks in de Molenstraat te horen is. Nog ligt ook het nieuw bonnensysteem voor Genk on Stage ter discussie op tafel en zal ook de jaarrekening de revue passeren. Daarnaast ook heel wat bijkomende agendapunten. Volg het hier live vanaf 20 uur.

Jos Lantmeeters (N-VA) zal vragen stellen over de stadscommunicatie en politieke belangen, het parkeerbeleid en de uittredingsvergoeding van schepenen. Gaby Colebunders (PVDA) wil meer weten over de mogelijke komst van een nieuwe gascentrale, de oprichting van een zorgcentrum, het oefenterrein om te leren autorijden en het evaluatierapport over de schoolagent. Nog eens vijf raadsleden van N-VA interpelleren over andere uiteenlopende punten.