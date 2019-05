Jacques (90) en Jacqueline (90) wilden samen sterven: “Ze zeiden het jaren geleden al. Nu is het hen gelukt”

Kontich -

Jacques en Jacqueline hadden het decennia geleden al afgesproken. Als het tijd is om te gaan, gaan we samen. Vorige week was het zover. Op zondag een brunch met de kinderen en kleinkinderen. En op dinsdag, thuis in Kontich, een glaasje champagne met de dochters en een spuitje van de dokters. “Ze zijn samen intens gelukkig geweest, tot hun allerlaatste dag”, zegt dochter Myriam.