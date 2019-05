Na ruim twee jaar in uitvaartcentrum: lichaam van politicus Etienne Tshisekedi waarschijnlijk volgende week gerepatrieerd uit Brussel

Het lichaam van Etienne Tshisekedi wordt naar alle waarschijnlijkheid volgende week naar Kinshasa gerepatrieerd. Dat heeft Belga maandag uit goede bron vernomen. De Congolese opposant en vader van huidig Congolees president Félix Tshisekedi, overleed op 1 februari 2017 op 84-jarige leeftijd in Ukkel na een longembolie. Zijn familie probeert al maanden om het stoffelijke overschot naar de Democratische Republiek Congo (DRC) over te brengen.

“Volgens de laatste berichten vertrekt het lichaam op 29 mei vanuit Brussel. Dit veronderstelt dat alles (in Kinshasa) in gereedheid is gebracht voor de begrafenis, die gepland staat voor 1 juni”, luidt het bij een bron die anoniem wil blijven. De officiële bevestiging van die data zou niet lang meer op zich laten wachten.

De uitvaart van Etienne Tshisekedi vond onder grote belangstelling plaats in Brussel.

Er werd in het verleden al verschillende keren gemeld dat de repatriëring voor binnenkort was, maar daar bleek telkens iets tussen te komen. Het stoffelijke overschot van Etienne Tshisekedi wordt intussen al twee jaar bewaard in een uitvaartcentrum in Elsene, voor de prijs van 50 euro per dag, zo werd eerder al bericht.

Zoon is intussen president

Etienne Tshisekedi begon zijn politieke carrière aan de zijde van dictator Mobutu, maar richtte in 1982 de oppositiepartij UDPS op. Onder Mobutu werd hij verschillende keren opgesloten, maar aan het einde van Mobutu’s dictatuur leidde Tshisekedi enkele keren kort een regering van nationale eenheid, zonder veel succes. Ook onder vader en zoon Kabila bleef Tshisekedi oppositie voeren. Na de dubieus verlopen verkiezingen van 2011 riep hij zichzelf nog uit als enige echte winnaar van de verkiezingen.

De laatste jaren ging de gezondheid van vader Tshisekedi achteruit. In de zomer van 2016 keerde de toen 83-jarige na een lang verblijf in Brussel terug naar Kinshasa, wat tienduizenden Kinois op de been bracht, in de hoop dat hij bij de voor eind 2016 geplande verkiezingen Kabila zou kunnen verslaan. Die verkiezingen werden uiteindelijk met twee jaar uitgesteld, en de zieke Tshisekedi reisde terug naar Brussel. Daar overleed hij begin 2017.

Na het overlijden wierp Félix Tshisekedi zich op als opvolger van zijn vader. Hij slaagde erin de basis voor hem te winnen, won de verkiezingen en werd in januari ingezworen als president van Congo.

