Formule 1-legende Niki Lauda overleden

Voormalig autocoureur en Formule 1-legende Niki Lauda is overleden. De Oostenrijker stierf maandag op 70-jarige leeftijd, omringd door zijn naasten. Dat heeft zijn arts Walter Klepetko dinsdagochtend gezegd. Lauda werd een legende door zijn drie wereldtitels en de fenomenale comeback na een zware crash: 40 dagen later zat hij weer in de racewagen.

James Hunt en Niki Lauda in 1976. Het duel werd in 2013 verfilmd in ‘Rush’. Foto: AP

Lauda, die de voorbije jaren op de circuits nog steeds een belangrijke rol speelde bij de racestal van Mercedes, verdween de laatste maanden uit beeld door gezondheidsproblemen. De Oostenrijker, drievoudig wereldkampioen (1975, 1977 en 1984) in de Formule 1, was ernstig ziek. Begin augustus vorig jaar onderging hij een longtransplantatie. “Zijn unieke verwezenlijkingen als atleet en ondernemer zullen voor altijd onvergetelijk zijn. Z’n moed blijft een voorbeeld voor ons allemaal”, liet z’n familie weten.

40 dagen later weer achter stuur

Bij een crash op de Nürburgring in 1976 raakte Lauda zwaargewond, en ook zijn nieren en longen werden aangetast. Hij had derdegraadsbrandwonden op z’n hoofd en had ook giftige gassen ingeademd, waardoor zijn longen aangetast waren. Het zag er zéér slecht uit, in het ziekenhuis kreeg hij zelfs het laatste sacrament toegediend. Maar amper veertig dagen later zat Lauda opnieuw in de racewagen, nog ingezwachteld in de verbanden.

1 augustus 1976: de vreselijke crash op de Nürburgring in Duitsland Foto: belgaimage

Z’n comeback na de crash was een van de meest legendarische in de sport. Concurrent James Hunt kon uiteindelijk met één puntje meer wereldkampioen worden. Amper een jaar later werd hij opnieuw wereldkampioen bij Ferrari en ook in ’84 herhaalde hij dat kunstje, dit keer bij McLaren.

Hij bleef nadien sukkelen met de gevolgen van het ongeluk en onderging al twee keer een niertransplantatie. Eind vorig jaar onderging Lauda een dubbele longtransplantatie. Hij was er in die periode erg slecht aan toe, want tijdens zijn herstel kreeg hij ook een zware griep. In een revalidatiecentrum in Wenen werkte hij tot zes uur per dag aan zijn lichaam om weer sterker te worden. “Vader vecht als een leeuw”, zei zoon Mathias Lauda toen nog. “Hij wil zo snel mogelijk terugkeren naar het gewone leven.”

Rush

Lauda en z’n vrouw Birgit in 2016. Foto: EPA-EFE

Het leven van Lauda, en vooral dan z’n rivaliteit met James Hunt in 1976, werd verfilmd in ‘Rush’, in 2013. Na z’n carrière in de racewagen werd Lauda ondernemer: hij richtte onder meer luchtvaartmaatschappij Lauda Air op. Daar leerde hij de 30 jaar jongere airhostess Birgit Wetzinger kennen, met wie hij later zou trouwen. Het was Wetzinger die Lauda haar nier gaf voor zijn tweede transplantatie. Samen kregen ze twee kinderen, Lauda heeft ook nog drie oudere kinderen.