Van 24 april tot 7 mei peilde onderzoeksbureau Ipsos bij 1.004 Limburgers naar hun kiesintenties. Vandaag leest u de resultaten voor het Vlaams Parlement. Het verschil is niet gigantisch en het gaat echt om een nek-aan-nekrace, maar CD&V onttroont wel N-VA. Vlaams Belang is net als in de Kamer de partij die het meeste wint. Andere verrassing is dat PVDA volgens onze peiling (met een foutenmarge van 3,2 procent) de kiesdrempel kan halen.