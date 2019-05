Supporters zingen Vincent Kompany toe bij titelviering Manchester City, kapitein speecht en eindigt met mic drop: “I’m out!”

De spelers van Manchester City hebben maandagavond de Engelse landstitel gevierd met hun supporters. Duizenden fans van de Blues juichten de spelers toe aan Manchester Cathedral, nadat de kampioenen eerst per bus een korte tocht door de stad maakten. De afscheidnemende Vincent Kompany werd extra in de bloemetjes gezet.

LEES OOK.“Hij had burgemeester of zelfs premier kunnen worden”, maar Kompany koos voor Anderlecht: een opstapje naar het allerhoogste schavotje in het voetbal?

LEES OOK.Engeland zwaait Vincent Kompany uit in stijl: kranten zetten hem op de voorpagina, spelers vieren hun kapitein op exclusief feestje

De 33-jarige Rode Duivel maakte zondag bekend dat hij City na elf seizoenen verlaat om terug te keren naar Anderlecht als speler-trainer.

Na een filmpje met de vele hoogtepunten van “Captain Fantastic” in het shirt van City, verscheen hij onder luid applaus op het podium. “Here’s to you Vincent Kompany, City loves you more than you will know”, zongen de fans het bekende liedje.

My captain my captain 💙 tears in my eyes. Here’s to you Vincent Kompany💙💙💙 pic.twitter.com/MJOoqjZQHV — Joe (@McfcRichy) 20 mei 2019

“Elf jaar bij deze club. Wat is het een reis geweest!”, zei een breed glimlachende Kompany. “Ik ben heel trots dat we met deze groep jullie, de fans, hebben kunnen geven wat jullie verdienen. Zelf heb ik alles gegeven voor deze club, er zit niets meer in mij. Ik ben trots en ik weet dat deze mensen hier ook respect hebben voor iemand die valt en weer opstaat”, verwees hij naar zijn talrijke blessures.

Er werd op het podium even doorgeschakeld naar Noel Gallagher. Die droeg tijdens een concert een versie van Wonderwall op aan zijn goede vriend.

Maybe, you're gonna be the one that saves me.

And after all, you're my wonderwall. pic.twitter.com/1OlFvDfwzn — HHH (@HalvorHHoevring) 20 mei 2019

LEES OOK.Speler-trainer, maar wat met het vereiste diploma? “Blijkbaar volgt Vincent Kompany al trainerscursus in Engeland”

Kompany kreeg als toetje de prijs voor mooiste doelpunt van het seizoen. Dat was zijn prachtig schot in de kruising tegen Leicester, een treffer die City op weg zette naar de titel. “Of die mooier was dan die tegen United in 2012? Natuurlijk, we werden er kampioen mee”, lachte hij. “Maar de Reds verslaan, is ook een zalig gevoel hoor.”

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: Action Images via Reuters

Foto: Action Images via Reuters

Foto: Action Images via Reuters

Foto: Action Images via Reuters

Foto: Photo News

Foto: Photo News