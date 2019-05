Zeilen voor mensen met een beperking kan nu ook in Limburg

Lummen / Herk-de-Stad / Hasselt -

Limburgse zeilliefhebbers met een beperking kunnen voortaan in onze provincie terecht. Vrijwilligersorganisatie Sailability Vlaanderen liet zopas de eerste g-boot te water in het Schulensmeer in Lummen. “Wij geloven dat iedereen moet kunnen zeilen”, zegt Axel Dochez van Sailability Vlaanderen overtuigend.