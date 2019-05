PSG verzekert dat Kylian Mbappé in Parijs blijft

Kylian Mbappé zal ook volgend seizoen het shirt van PSG dragen. Dat verzekert de Franse topclub maandagavond in een bericht op Twitter.

“Heel sterke banden verenigen PSG en Kylian Mbappé sinds twee jaar en het gezamenlijke verhaal gaat ook volgend seizoen verder”, schrijft de club, die met Mbappé “de ambitie deelt om samen Europese geschiedenis te schrijven”.

Het bericht van PSG is een reactie op uitlatingen van de jonge topspits zondagavond nadat hij op een gala-avond tot beste speler van de Ligue 1 was uitgeroepen. “Dit is een belangrijk moment voor mij. Een keerpunt in mijn carrière, het moment om meer verantwoordelijkheid op te nemen. Misschien bij PSG, misschien elders”, zei Mbappé.

De jonge wereldkampioen speelt sinds de zomer van 2017 voor PSG. De Parijzenaars betaalden zo’n 180 miljoen euro aan Monaco.