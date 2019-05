Eiffeltoren ontruimd omdat iemand het beroemde monument probeert te beklimmen

De klimmer werd gespot op de tweede verdieping van de Eiffeltoren, op ongeveer 150 meter hoogte, waar hij de beklimming gestart zou zijn. Hij zou tot de derde en laatste verdieping geraakt zijn. De toeristen die de Eiffeltoren aan het bezoeken waren werden geëvacueerd, en het monument wordt tot nader order gesloten.

DEVELOPING: The Eiffel Tower has been closed to the public as someone attempts to scale the landmark. https://t.co/l7i4yJyIZW pic.twitter.com/6dHoNCiTdK