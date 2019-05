Nog twee nieuwe patiënten met legionella, vijf bedrijven komen in aanmerking als mogelijke besmettingshaard

“We hebben vandaag nog melding van twee nieuwe patiënten met legionella gekregen. Dat brengt het totaal nu op 23.” Dat heeft Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid maandagnamiddag gezegd op een persconferentie. Ondertussen blijkt ook dat het gezochte type legionella bij vijf bedrijven uit de Gentse kanaalzone werd aangetroffen.

“Van de 23 patiënten die besmet raakten, zijn er twee helaas overleden”, aldus Moonens. “Twaalf anderen, waarvan vier op de afdeling intensieve verzorging, liggen nog in het ziekenhuis. Geen van hen verkeert in levensgevaar. Negen anderen herstelden goed en mochten intussen al naar huis.”

De twee meest recente patiënten werden ziek op 16 mei. “Dat wil zeggen dat we vanaf 17 mei tot nu geen nieuwe meldingen meer kregen”, aldus Moonens. “Dat is een kleine periode, maar we zijn hoopvol dat dit een zeer voorzichtige indicatie is dat de bron van besmetting niet langer actief is. Al is er absoluut nog geen zekerheid.”

Vijf bedrijven mogelijke besmettingshaard

Vervolgens gaf de woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid meer uitleg over de eerste resultaten van de staalnames bij zeventien bedrijven in de Gentse kanaalzone. De grootste kanshebbers om de bron van besmetting te zijn. “Bij tien van die bedrijven werd helemaal niets gevonden. Bij twee andere vonden we wel legionella, maar van een ander type, dus ook die kunnen we uitsluiten”, aldus Moonens. “Bij de resterende vijf werd wel het type dat we zoeken, legionella hemophilia, aangetroffen. Bij drie waren dat relatief lage waarden, bij de twee andere werd de meldingswaarde van 100.000 wel overschreden. Tot meer dan tien keer zelfs. Al wil dat nog niet zeggen dat zij de besmettingshaard waren. De kans is gewoon groter. Een definitief resultaat zullen we allicht pas hebben in de week van 3 juni.”

Moonens verklaarde dat alle betrokken bedrijven intussen al een of meerdere ontsmettingen hebben gedaan.