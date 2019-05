Ouders laten pasgeboren baby achter in taxi die hen thuisbrengt na bevalling

Een Duits paar uit Hamburg liet zich nadat de mama bevallen was van een baby thuisbrengen door een taxi. Pas nadat de taxi onderweg was naar een volgende klant, ontdekten de ouders dat ze hun baby vergeten waren in de auto. De politie van Hamburg brengt het verhaal maandag op haar Facebookaccount.

De baby was onverstoord blijven slapen in de auto, zodat de taxichauffeur er ook geen erg in had dat hij nog een achtergebleven passagier aan boord had. De chauffeur nam doodgemoedereerd zijn middagpauze in een ondergrondse garage.

Na enige tijd vertrok de taxichauffeur uit de parkeergarage naar de luchthaven van Hamburg om er nieuwe passagiers te vinden. De nieuwe passagier die hij oppikte, keek echter zeer verbaasd op dat er al een klant in de taxi zat, toen hij instapte.

Na de ontdekking van de achtergebleven zuigeling reed de taxi met de kleine klant naar het politiecommissariaat van de Hamburgse politie. De vergeetachtige ouders werden ervan verwittigd dat ze hun “vergeten” kind mochten komen ophalen op het politiekantoor. Daar kwam het tot een blije familiereünie.