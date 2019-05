Nederland heeft nu ook zijn wolvenkoppel. De twee zijn samen op de Veluwe een cameraval gepasseerd. De vraag is nu: zijn er ook welpen? Net als hier in Limburg proberen de Nederlandse wolvenkenners dat via monitoring te weten te komen.

De wolf is na 150 jaar helemaal terug in de Lage Landen. Zoveel is zeker. Na het nieuws van de welpen van Naya en August en de vierde wolf in de provincie Luxemburg in België, kan ook Nederland met groot ...