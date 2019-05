Ook in Italië staakt luchtvaartpersoneel: helft vluchten geschrapt

Niet alleen in ons land zijn er stakingen in de luchtvaartsector, ook in Italië wordt nu het werk neergelegd. Het luchtverkeer zal er dinsdag zwaar verstoord zijn. Verschillende vakbonden hebben piloten, cabine- en grondpersoneel opgeroepen om het werk neer te leggen. Het voornaamste slachtoffer is luchtvaartmaatschappij Alitalia, die de helft van haar vluchten moet schrappen. Daarbij ook twee heen- en terugvluchten tussen Brussel en Italië (Milaan en Rome).

De vakbonden klagen de “toenemende tweedeling” aan in de luchtvaartsector: enerzijds zijn er steeds meer vluchten en passagiers, maar anderzijds neemt het aantal faillissementen snel toe.

De bonden zijn vooral bezorgd over de toestand bij Alitalia. De maatschappij werd twee jaar geleden onder voogdij geplaatst, en sindsdien werd er nog geen definitieve oplossing gevonden. De staatsspoormaatschappij Ferrovie dello Stato heeft tot 15 juni de tijd om een bindend bod in te dienen, maar ze is nog op zoek naar partners.

Maar de staking heeft ook betrekking op andere maatschappijen, zoals Blue Panorama. Ze loopt de hele dag, behalve tussen 7 en 10 uur en van 18 tot 21 uur). (belga)