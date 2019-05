Bewakingscamera filmt hoe inbrekers villa binnendringen via regenpijp

Bierbeek - Een villa in Bierbeek kreeg vrijdagavond omstreeks 21 uur drie inbrekers over de vloer. Het slachtoffer had haar woning amper een half uur eerder verlaten, toen de mannen opdaagden in haar tuin.

De dieven gebruikten een tuinstoel om de regenpijp te beklimmen en forceerden een raam om binnen te dringen. Ze haalden de woning helemaal overhoop en gingen er onder meer vandoor met juwelen. Er sloegen al eerder dieven toe in de regio die dezelfde werkwijze toepasten, maar het is niet duidelijk of het om dezelfde daders gaat.

Geen amateurs

Slachtoffer Christine kreeg een halfuurtje nadat ze haar woning had achtergelaten, een telefoontje van de alarmcentrale. Maar toen de politie arriveerde, waren de inbrekers al spoorloos verdwenen. Toen het slachtoffer de beelden van haar bewakingscamera bekeek, merkte ze dat het “duidelijk geen amateurs waren”.

“Het leek me niet de eerste keer dat ze het deden”, klinkt het. “Ze klommen heel behendig langs de regenpijp omhoog.” De daders werden gefilmd door een bewakingscamera, maar verhulden hun identiteit met een pet en een sjaal, en droegen handschoenen. De camera in de woning sloegen ze kapot voor ze alles overhoop haalden in de badkamer, slaapkamer en dressing.

Regenpijp

Christine zette de beelden van de inbraak op Facebook en kreeg intussen al heel wat reacties van mensen die in gelijkaardige omstandigheden inbrekers over de vloer kregen. In oktober sloegen enkele inbrekers toe bij een man in Tienen. Ook daar gebruikten ze de regenpijp om binnen te dringen, kort nadat de bewoner was vertrokken. Ze gingen aan de haal met kledij, geld en enkele persoonlijke spullen.

Een gezin in Jeuk, een deelgemeente van het Limburgse Gingelom, werd enkele weken geleden slachtoffer van inbrekers. Volgens de slachtoffers gebruikten de daders hetzelfde type BMW als op de beelden van Christine uit Bierbeek te zien is. In Jeuk dringen de daders binnen via het dak en vertrekken ze amper negen minuten later weer met de kluis en de juwelen van het gezin.

Het voorlopig niet duidelijk of het om dezelfde daders gaat. De politie onderzoekt de zaak en analyseert de bewakingsbeelden, maar is voorlopig karig met informatie, meldt Het Laatste Nieuws. Tips of beelden zijn altijd welkom: ““Wie iets verdachts opmerkt, kan ons meteen contacteren via het noodnummer 101.”

Onhandige dief klimt over hek supermarkt in Kaulille en blijft met broek aan hek hangen

Dief steelt groot hart uit centrum Hasselt

Dief steelt op klaarlichte dag uit wagen in Lommel