Na vertrek transmigranten: weer bussen van De Lijn vanuit station Brussel-Noord

Om 9 uur, een uurtje vroeger dan aangekondigd, rijden er weer bussen van De Lijn vanuit het station Brussel-Noord. Dat heeft Sonja Loos van de openbaarvervoermaatschappij maandag laten weten.

“Er is nog een centrale hal die afgesloten blijft, maar de busperrons zijn vrijgegeven”, aldus de woordvoerster. De Lijnwinkel in het station Brussel-Noord blijft wel nog de hele week dicht. In het station Brussel-Zuid is er een bijkomend loket geopend. Ook online vervoersbewijzen aankopen, blijft een mogelijkheid.

De Lijn besliste onlangs om niet meer halt te houden onder het Noordstation. De chauffeurs klaagden al maanden over onveilige en onhygiënische omstandigheden, gelinkt aan de groep transmigranten die al maanden in het station verbleef. De halte werd daarom verplaatst naar het Rogierplein. (belga)