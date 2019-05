Te weinig rechters: kinderpornoproces Guy Van Sande uitgesteld

Het kinderpornoproces tegen Guy Van Sande (56) kan woensdag niet van start gaan, omdat er te weinig rechters zijn. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het proces stond al sinds maart gepland, toch heeft de correctionele rechtbank in Veurne geen personeel gevonden.

De ex-acteur zou normaal gezien terechtstaan voor een chatroom waarin hij beelden uitwisselde met een West-Vlaming en een Antwerpse professor. Van Sande wordt beschuldigd van verspreiding, bezit en productie van kinderporno. Maar de rechtbank heeft alle betrokken advocaten in een e-mail laten weten dat de zaak moet worden uitgesteld “door moeilijkheden om een geldige zetel samen te stellen”.

“Mijn cliënten begrijpen dit niet en geloven het eigenlijk ook amper”, zegt advocate Iris Exelmans aan Het Laatste Nieuws”. Exelmans is de raadsvrouw van de familie van een meisje dat op haar vijfde gefotografeerd werd bij Van Sande thuis. “Het gaat hier over mensen, hè”, zegt Exelmans. Volgens Exelmans hebben haar cliënten gevraagd hoe zoiets, in een beschaafd land als België, mogelijk is. “Ik heb hen proberen uit te leggen dat ze geen steen mogen werpen naar de magistraten. De rechters zitten écht op hun tandvlees. Twee maanden geleden protesteerden ze nog op de trappen van het justitiepaleis om het gebrek aan middelen aan te klagen. Ze deden dat niet uit fierheid.”

Van Sandes advocaat Sven Mary laat nog weten dat ook zijn cliënt verveeld zit met het uitstel: “Hij is hier geen vragende partij voor.” Het proces zou nu beginnen op 12 juni.