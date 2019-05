Ben Weyts komt met label voor diervriendelijk vlees

Een label voor diervriendelijk vlees. In Nederland bestaat het al, maar Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil het nu ook in heel Vlaanderen invoeren. Ex-Boerenbond-topman Piet Vanthemsche moet het systeem de komende maanden uitwerken. Wie geen plofkip, maar een normaal gekweekte hen op zijn bord wil, zal die in de winkel dan ook duidelijk kunnen vinden. Die zal dan wel een stuk duurder zijn.