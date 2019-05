Theo Francken: “Walen moeten niet schrikken als Vlamingen zeggen: ‘Het is genoeg geweest’”

Als de Walen bij de verkiezingen van zondag massaal links stemmen, dan moet het confederalisme er komen. Dat zegt Theo Francken (N-VA) in de krant ‘La Dernière Heure’. “Ze moeten er niet van schrikken dat Vlaanderen zegt: het is genoeg geweest.”

“We gaan eerst de verkiezingen winnen en dan zien we verder. Maar als de Walen massaal links stemmen, moeten ze er niet van schrikken dat Vlaanderen, dat rechts stemt, zegt: beste vrienden, het is genoeg geweest”, zegt Francken. Volgens de N-VA’er moet er dan werk worden gemaakt van het confederalisme. “Het heeft geen zin meer om maanden in kastelen te onderhandelen”, aldus de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie. “Indien rechts in Wallonië wint, dan zullen er, natuurlijk, meer mogelijkheden zijn om samen te werken”, klinkt het tot slot. (belga)