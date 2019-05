Premier Michel en CD&V-voorzitter Wouter Beke hebben in de Franstalige krant Le Soir hun visitekaartje afgegeven voor de verkiezingen. "Wij willen samen de motor zijn van de volgende regering," zeggen Michel en Beke. Opvallend: Wouter Beke was ook de architect van de vorige federale regering en ook daaraan ging een dubbelinterview in Le Soir vooraf. Veel duidelijker kan een statement niet zijn.