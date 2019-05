Volg de Diepenbeekse gemeenteraad LIVE

Diepenbeek - Maandagavond vergadert de Diepenbeekse raad. Onder meer de vaststelling van het eigen huishoudelijke reglement voor deze legislatuur staat op de agenda. Altijd goed voor wat ‘pingpong’ heen en weer over de voorwaarden waarnaar, vooral de oppositie zich willens nillens moet schikken. Volg hier alles vanaf 20u.

Nog opmerkelijk is het negatieve advies voor uitbreinding op korte (kleine verbouwingen) en lange termijn op haar huidige locatie in de Mizerikstraat van dierenkliniek Sanimalia die onder meer op dezelfde plek ook onderzoeksdaden, in samenwerking met de industrie zou willen doen. Na advies van de GECORO geeft de gemeente een negatief advies hiervoor, iets wat ook al de provincie en het departement omgeving voor de grotere werken op langere termijn, hebben gedaan. Uitkijken of hier bemerkingen over zijn.