Seks, leugens en videotapes

“Genoeg is genoeg.” Met die woorden kondigde de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zaterdag aan dat zijn land niet langer een regering heeft. De beslissing kwam er nadat vicekanselier Heinz-Christian Strache (49), van het extreemrechtse FPÖ, in opspraak was gekomen door een gelekte video waaruit blijkt dat hij openstaat voor omkoping. Kurz wil nieuwe verkiezingen.