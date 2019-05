Café beklad na speech Dries Van Langenhove, lijsttrekker komt gevel zelf herschilderen

Gent - Studentencafé De Hoeve in de Gentse studentenbuurt is in de nacht van vrijdag op zaterdag, daags nadat Dries Van Langenhove er campagne was komen voeren, beklad door vandalen: de woorden ‘racisten’ en ‘fascisten’ werden op de muur gespoten en het slot van de voordeur werd stukgemaakt. Cafébaas Dieter De Meyere betreurt de zaak. “Dries kwam hier jaren als student en vroeg of hij hier mocht binnenkomen. Wij zijn geen extreemrechts café, wij willen neutraal zijn.”

Dries Van Langenhove, lijsttrekker voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant bij de komende verkiezingen, ging donderdagavond met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken spreken in het studentencafé in de Sint-Pietersnieuwstraat. “Honderden jongeren wachten ons op en luisteren naar wat we te vertellen hadden”, aldus Van Langenhove.

Veel volk was er zeker, maar dat bracht tegenstanders op de baan. Een bestelwagen van het Vlaams Belang werd beklad met witte verf en in de nacht van vrijdag op zaterdag werd de gevel beklad met graffiti en werd er lijm in het slot van het café gespoten. “Een zeer spijtige zaak”, zegt cafébaas Dieter De Meyere. “Ik wilde mijn infrastructuur gewoon openstellen, los van het politieke. Ik heb Dries leren kennen als student, nog voor alles van Schild & Vrienden. Hij vroeg of hij even mocht binnenkomen, en na een nachtje denken heb ik toegezegd.”

De Meyere betreurt de beschadigingen aan zijn café. “Uiteindelijk stemde ik toe, omdat ik in de rustige blokperiode een goede avond wilde draaien. We zijn allesbehalve een Vlaams Belang-café of gelijk wat. Wij wilden gewoon een goede avond draaien.”

De gevel van het café werd beklad met graffiti. Foto: if

Zelf komen schilderen

Van Langenhove kwam zaterdag met enkele vrienden van Schild & Vrienden terug naar Gent. “Wij laten ons niet doen en steken meteen de handen uit de mouwen”, aldus de lijsttrekker. “We zijn zelf de muur komen herschilderen. Een hardwerkende caféuitbater die gewoon zijn brood wil verdienen verdient het niet om slachtoffer te worden van extreemlinks vandalisme.”

Van Langenhove kwam zelf met een paar vrienden van Schild & Vrienden terug naar Gent en overschilderde de woorden die op de gevel waren gespoten. Foto: if

Of de daders moeten worden gezocht in de “extreemlinkse hoek”, zoals Van Langenhove het zegt, is voorlopig niet duidelijk. De politie is zaterdagochtend ter plaatse gekomen om de vaststellingen te doen en opende een onderzoek. De cafébaas diende klacht in tegen onbekenden.