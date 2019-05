Oostenrijkse bondskanselier kondigt nieuwe verkiezingen aan

De Oostenrijkse regering is gevallen. Bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) heeft aangekondigd dat hij zo snel als mogelijk nieuwe verkiezingen wil. Een gelekte video bracht vicekanselier Heinz-Christian Strache van zijn extreemrechtse coalitiepartner FPÖ in opspraak. “Ik moet eerlijk zeggen: genoeg is genoeg”, zei Kurz in een toespraak.

Strache bood zijn ontslag aan nadat in Duitse media een video uit 2017 was opgedoken waarin te zien is hoe hij een zogezegde Russische miljonair openbare aanbestedingen beloofde in ruil voor politieke steun. “Het was dom, onverantwoordelijk en fout”, zei Strache. “Het was typisch door alcohol veroorzaakt machogedoe.” Tegelijk noemde de politicus de gelekte video “een gerichte politieke aanslag”.

De reactie van bondskanselier Kurz liet lang op zich wachten, maar kort voor 20.00 uur verscheen hij toch op een persconferentie. Hij legde uit dat hij geen andere oplossing zag dan aan de president nieuwe verkiezingen voor te stellen, 516 dagen na de start van zijn regering. Met de FPÖ gaat het niet meer, zei hij, en de sociaaldemocratische SPÖ ziet Kurz om inhoudelijke redenen niet zitten als nieuwe partner.

De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen zei later dat verkiezingen nodig zijn “om het vertrouwen van het Oostenrijkse volk terug te winnen”. Over de video met Strache zei de president dat die een verkeerd beeld geeft. “Zo is Oostenrijk simpelweg niet”, zei hij. “De Oostenrijkse bevolking moet kunnen uitgaan van de integriteit van de regering, de integriteit van wie verantwoordelijkheid draagt en de integriteit van de instellingen.”