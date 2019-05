Station Brussel-Centraal even ontruimd wegens brand

Het station Brussel-Centraal werd zaterdagavond omstreeks 17.20 uur even ontruimd wegens een brand. Het ging om een tijdelijke sluiting om rook te evacueren die ontstond door een korte brand van een rubberen matras, zo meldt de Brusselse politie. Niemand raakte gewond.

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel laat weten dat omstreeks 17.45 uur het station weer geopend is en dat er opnieuw spoorverkeer mogelijk is op vier van de zes sporen van de Noord-Zuidverbinding. In een weekend is dat voldoende, klinkt het.

Eerder werd het treinverkeer ook al gedurende een 20-tal minuten onderbroken als gevolg van rookontwikkeling in een van de drie kokers.