Zelenski wil Krim “bevrijden van de bezetting”

De nieuw verkozen Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft er vertrouwen in dat het schiereiland de Krim wordt teruggeven aan zijn land. “Ik geloof dat we de heimat van de Krim-Tataren van de bezetting zullen bevrijden”, aldus Zelenski op Facebook.

Er is volgens de nieuwe president wel nog een lange weg af te leggen. “Ook de donkerste nacht eindigt in ochtendgloren”, aldus Zelenski. Hij volgt maandag Petro Porosjenko op als Oekraïens president.

Vijf jaar geleden annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland. De Europese Unie en de Verenigde Staten erkennen dat niet en veroordeelden de annexatie als ongrondwettelijk. Daarom beschouwt Oekraïne zichzelf als in oorlog met Rusland, ook vanwege de Russische ondersteuning van separatisten in het oosten van Oekraïne.

Stalin

Nu Zelenski is verkozen tot president, is er hoop dat de betrekking tussen beide landen zal verbeteren. De gewezen komiek en acteur zei steeds dat dit pas kan gebeuren als het schiereiland en het oosten van Oekraïne niet langer bezet zijn.

Oekraïne herdenkt zaterdag de gedwongen immigratie van de Krim-Tataarse minderheid naar Centraal-Azië. Dat gebeurde in 1944 op bevel van Jozef Stalin. Toen moesten zowat 200.000 mensen per trein naar het huidige Oezbekistan verhuizen, omdat Krim-Tataren met de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog zouden hebben gecollaboreerd. Het Oekraïense parlement bestempelde de deportatie in 2015 als volkerenmoord.