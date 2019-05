Bekende Vlamingen over outing Sam Bettens: “Ik heb er een nieuwe maat bij”

Sarah Bettens, vooral bekend van K’s Choice, gaat voortaan door het leven als Sam. Een maand geleden is hij begonnen met medicatie om de overgang in te zetten. Op sociale media hebben andere bekende Vlamingen inmiddels hun bewondering uitgesproken voor de beslissing.

Een van de eersten om te reageren was Bo Van Spilbeeck, die zelf een transitie doormaakt. “Beste Sam, je beslissing raakt en ontroert me diep”, schrijft ze op Facebook. “Je zal veel mensen inspireren. Ik ben zo blij voor jou. Ik wens je alle geluk van de wereld. Go for it!”

Niels Destadsbader deelde een zonnige foto samen met Sam Bettens. “Ik heb er een nieuwe maat bij. En ik ben trots op hem! Respect, Sam.”

Tom Dice en Eva Daeleman toonden dan weer hun respect voor de beslissing van de artiest door met een hartje te reageren op de aankondiging van Bettens op Instagram. Ook Skin, de zangeres van de Britse rockband Skunk Anansie, deed hetzelfde

Linde Merckpoel deelde een emotioneel bericht met de wereld over hoe zij hielp om het nieuws te verspreiden. “Ik ben zo zo blij voor hem, want ik lees bijna uitsluitend mooie, ontroerende en warme dingen over zijn beslissing. Een paar weken geleden kregen wij de vraag om hem te helpen dat nieuws mee de wereld in te sturen; Hij ontwapende ons totaal met zijn eerlijkheid. Hoe open en normaal hij ons uitlegde wat er allemaal in zijn hoofd heeft gespeeld het afgelopen jaar.”