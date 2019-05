Honderden mensen komen samen voor afscheid van Julie (23): bisschop Johan Bonny leidt uitvaart

Honderden mensen zijn zaterdag in Schilde bij elkaar gekomen om afscheid te nemen van Julie Van Espen (23), de studente uit Schilde die nu bijna twee weken geleden werd vermoord. Bisschop Johan Bonny leidt de uitvaartplechtigheid.

De familie van Julie liet eerder al weten in alle sereniteit afscheid te willen nemen van de studente die door heel Vlaanderen in het hart werd gesloten. Daarom zijn politici en journalisten niet toegelaten in de kerk. Uit begrip voor de vele mensen die de dienst wel willen volgen, is er een publiekszone met een geluidsinstallatie voorzien op de parking van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen-kerk. De politie leidt het verkeer in goede banen.

Veel van de genodigden zijn in het wit gekleed. De kerk waar de dienst plaatsvindt, staat in Schilde ook bekend als de ‘Witte Kerk’. Er zijn ook delegaties van de Universiteit Antwerpen, waar Julie studeerde, en het Vita et Pax College in Schoten, waar ze schoolliep. Bisschop Johan Bonny leidt de dienst.

Stille mars

De moord op Julie Van Espen door Steve Bakelmans beroerde heel het land. Julie was met de fiets onderweg naar een vriendin in Antwerpen toen Bakelmans haar van haar fiets trok en doodde. Haar lichaam werd begin vorige week gevonden in het Albertkanaal. Een mars tegen seksueel geweld, opgedragen aan Julie, lokte 15.000 mensen naar Antwerpen. Ook op de plaats waar ze werd gevonden en in Schilde werden al stille wakes georganiseerd.

Steve Bakelmans zit ondertussen in de cel. Hij bleek eerder al veroordeeld te zijn, onder meer voor twee verkrachtingen. Het feit dat hij op vrije voeten was toen Julie zijn pad kruiste aan de Gabriël Theunisbrug in Merksem, lokte al vele verontwaardigde reacties uit, vooral op de werking van het gerecht. Bakelmans zou binnenkort voor het hof van beroep verschijnen, veel later dan normaal. Volgens de voorzitter van het hof van beroep is vooral een personeelstekort te oorzaak van het uitlopen van de zaak.