Zaterdag wordt Julie Van Espen (23) om 10 uur begraven in de Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen-kerk in Schilde. Het gemeentebestuur verwacht veel volk en vraagt daarom om niet met de auto te komen.

In de kerk is plaats voor enkele honderden familieleden, vrienden en kennissen. Die plaatsen zijn allemaal gereserveerd. Wie geen uitnodiging kreeg, kan de uitvaartplechtigheid volgen via een geluidsinstallatie ...