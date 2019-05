Gezocht: social media manager voor Queen Elizabeth

Wie een nieuwe job zoekt en handig is met sociale media kan nu solliciteren bij het Britse koningshuis. De Queen is op zoek naar een werknemer die haar accounts en website wil beheren.

Buckingham Palace is op zoek naar een nieuwe collega die content wil aanleveren voor de socialmedia-accounts en website van de Britse koningin. De nieuwe medewerker mag onder meer verslag uitbrengen van officiële gelegenheden als staatsbanketten en prijsuitreikingen. Het koningshuis wil op deze manier een wereldwijd publiek de kans geven om de activiteiten van de koningin te volgen.

Om voor de functie in aanmerking te komen dienen kandidaten in het bezit te zijn van een universitair diploma en ervaring te hebben in digitale communicatieprojecten. Bij voorkeur in een ‘high profile’ omgeving. Goede fotografische vaardigheden zijn vereist, ervaring met de productie van video’s strekt tot aanbeveling.

De uitverkoren communicatiespecialist mag een jaarsalaris tegemoet zien van ruim € 34.000,-, heeft recht op 33 verlofdagen (officiële feestdagen inbegrepen) en ontvangt een toelage van 15 procent bij het pensioensparen. Als secundaire voorwaarde schotelt de werkgever bovendien elke werkdag een gratis lunch voor. Solliciteren kan tot en met zondag 26 mei en doe je hier.

De 93-jarige Queen en haar familie zijn volledig met hun tijd mee en hebben miljoenen volgers via verschillende kanalen. In maart verscheen er op Instagram een verslag in de ik-vorm over een bezoek van de koningin aan het Science Museum. Na aanhoudende negatieve reacties aan het adres van Kate en Meghan vroeg het Britse koningshuis diezelfde maand zijn volgers om enkele beleefdheidsregels te respecteren.