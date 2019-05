Verkiezingen 2019: hier vindt u alle kandidaten op de lijsten

Op 26 mei 2019 zijn er opnieuw Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Wie zijn de kandidaten voor de verschillende partijen? Wie komt op voor de Kamer en wie voor het Vlaams Parlement? Op wie kan u stemmen voor het Europees Parlement? Op welke plaats staat een bepaalde kandidaat? Klinken één of meerdere van deze vragen u bekend in de oren, dan is het overzicht hieronder een handig hulpmiddel. We bundelden voor u alle lijsten en kandidaten van de grote partijen.

Hoe gaat u te werk? U kan makkelijk door de kieskringen en de grote partijen bladeren. Eerste stap: selecteer de verkiezing waarvoor u een lijst of een kandidaat zoekt. Kies vervolgens de kieskring waar u moet stemmen. Dan kan u bladeren door de verschillende partijen om de hele lijst te zien. U kan ook op de naam van een kandidaat zoeken.

Lijsttrekkers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers: Limburgse kandidaten

Lijsttrekkers voor het Vlaams Parlement: Limburgse kandidaten

Verkiezingen 2019: lees hier al het nieuws over de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. U kan ook onze dossiers nog eens bekijken op de pagina met verkiezingsthema's.

Twijfelt u nog op wie u moet stemmen? Ontdek dan met onze standpuntchecker bij welke partij u het meest aansluit over de thema's mobiliteit, klimaat en energie, economie en zorg, en migratie en integratie.

Op 26 mei ontdekt u op deze pagina alle uitslagen van de verkiezingen.