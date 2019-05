Alle migranten vertrokken uit het Noordstation

De migranten die al maanden verblijven in Brussel-Noord zijn vertrokken. Het Burgerplatform, het Rode Kruis en Samusocial hebben de krachten gebundeld om samen 140 tijdelijke opvangplaatsen vrij te maken. Op initiatief van minister De Block werd hierover dagenlang overlegd.

De burgemeester van Schaarbeek, Bernard Clerfayt, had zijn politie de opdracht gegeven om de rustplek voor migranten in het Noordstation vrijdagochtend rond 11 uur te ontruimen. Maar de geplande politieactie was niet nodig, de migranten zijn er gisterenavond zelf vertrokken.

Op de ondergrondse verdieping van het Noordstation verblijven al maanden honderden transmigranten die in het Verenigd Koninkrijk proberen te geraken. In februari installeerde het Brussels Gewest daar voor hen een rustplek, maar voor Clerfayt waren de onhygiënische omstandigheden er ontoelaatbaar geworden. Ook het personeel van De Lijn weigerde nog langer aan het Noordstation te stoppen.

Vorige week beloofde minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) een structurele oplossing. Er was dagenlang discreet overleg tussen De Block en het Brussels Gewest en de gemeente Schaarbeek. Ook ngo’s, zoals het Burgerplatform voor Vluchtelingen, waren bij het overleg betrokken. Zij waren al sinds enkele dagen op de hoogte gebracht van de politieactie. Vrijwilligers van het Burgerplatform en de mobiele teams van Samusocial, de opvangorganisatie van het Brussels Gewest, zijn gisterenavond naar het station afgezakt om de migranten naar de opvang te leiden. “We zijn er vannacht om 1 uur vertrokken, en toen was het er leeg”, klinkt het bij het Burgerplatform.

Asiel

Vanaf maandag zal personeel van Fedasil naar de daklozenopvang gaan om de migranten te informeren over de mogelijkheid van vrijwillige terugkeer of aanvragen van asiel. De prioriteit gaat naar kwetsbare personen, zoals alleenstaande vrouwen en gezinnen. Wie kiest om asiel te vragen, zal meteen in een opvangcentrum van Fedasil terecht kunnen.

Volgens De Block is die werkwijze niet nieuw. “Ze werd reeds in 2014 onder mijn vorig mandaat als staatssecretaris voor asiel en migratie ingevoerd om de problematiek van families met minderjarige kinderen in illegaal verblijf aan te pakken”, zegt ze in een reactie.

Opgepakt en opgesloten

De federale politie zal vanaf dit weekend ook duidelijk in het Noordstation aanwezig zijn, om te vermijden dat migranten er terugkeren. “Wie naar het Noordstation terugkeert, zal worden opgepakt en opgesloten in een gesloten centrum met oog op terugkeer”, zegt De Block.

“Ik ben zeer blij met deze belangrijke doorbraak”, aldus nog De Block. “We geven het Noordstation nu terug aan de pendelaars en de reizigers. Een treinstation is geen opvangcentrum. De omstandigheden waren niet menselijk, noch voor transmigranten, noch voor de reizigers en mensen die er moesten werken.”