Braziliaanse milieuactivist Raoni spreekt jongeren toe op klimaatmars

De 18de klimaatmars van Youth for Climate krijgt op vrijdag 17 mei het bezoek van de indianenchef Raoni Metuktire. De Braziliaanse milieuactivist zal de jongeren toespreken voor ze beginnen aan hun mars voor een betere toekomst. De start van de wandeling is ditmaal aan Brussel-Centraal.

Raoni Metuktire werd omstreeks 1930 geboren in het Amazonewoud in Brazilië en maakt deel uit van het Kayapo-volk, waarvan hij intussen opperhoofd is. In 1954 kwam zijn afgezonderde indianenstam voor het eerst in contact met de Westerse wereld.

Na een documentaire over de ontbossing in zijn leefgebied in 1978, met Marlon Brando in de openingsscène, en een ontmoeting met Sting in 1987 werd Raoni een heuse bekendheid en begon zijn strijd voor het Amazoneregenwoud. Momenteel reist het indianenopperhoofd Europa rond met één missie: de ontbossing van het Amazonewoud, de groene long van de aarde, tegengaan. Raoni wil Europese leiders ervan overtuigen dat onze manier van leven en politiek dringend moeten veranderen.

Vrijdag strijkt de milieuactivist neer in Brussel om de klimaatspijbelaars te inspireren. Om 10.30 uur spreekt Raoni de jongeren toe op het Europakruispunt aan het station Brussel-Centraal. Daarna vertrekt de 18de klimaatmars van Youth for Climate met als eindpunt Brussel-Zuid.

Op 24 mei, twee dagen voor de verkiezingen, staat de voorlopig laatste klimaatmars van Youth for Climate gepland. Dat wordt opnieuw een wereldwijde staking voor het klimaat waarop iedereen is uitgenodigd.