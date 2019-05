Helft Belgen met “stille moordenaar” hoge bloeddruk heeft geen diagnose

Cardiologen pleiten naar aanleiding van de Wereldhypertensiedag, op vrijdag 17 mei, voor meer bewustwording van hoge bloeddruk en bloeddrukcontroles. In België zouden er 2,5 miljoen volwassenen met hypertensie zijn, maar de helft is nog niet gediagnosticeerd.

Te hoge bloeddruk is een “stille moordenaar”, omdat er vaak geen symptomen optreden. Maar niet-gediagnosticeerde en ongecontroleerde hoge bloeddruk kan uiteindelijk leiden tot ernstige hart- en vaatziektes. Het is de hoofdoorzaak van zes op de tien beroertes en de helft van de coronaire hartziektes. Jaarlijks zouden in ons land 15.000 sterfgevallen veroorzaakt zijn door hypertensie.

Bloeddruk controleren, ook bij jongeren

De enige manier om de aandoening op te sporen, is een bloeddrukcontrole. De International Society of Hypertension (ISH), het Belgisch Hypertensie Comité, de Belgische Cardiologische Liga en farmabedrijf Servier International lanceren daarom deze maand een bewustmakingscampagne onder de noemer ‘#waaromdaarom’, meldden ze donderdag via een persbericht.

Volgens de organisatoren is er immers een vorm van “inertie”, of inactiviteit, die gestopt moet worden. Zowel de patiënt als de arts, apotheker, kinesist, verpleegkundige... heeft daarbij een verantwoordelijkheid, klinkt het. En de screening zou bijvoorbeeld kunnen verbeteren door ook andere medische en paramedische spelers bloeddrukmetingen te laten uitvoeren.

Voorts wijzen ze erop dat hypertensie iedereen kan treffen, dus ook jongeren en jongvolwassenen. “Niemand is gevrijwaard, en de huidige levensstijl maakt de kans op hoge bloeddruk hoger: roken, stress, obesitas, fastfood ...” Onder meer bewegen en gezond eten zijn van belang.

Meer informatie is te vinden via www.bloeddruk.be.