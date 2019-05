BrusselVanaf 1 januari 2020 mogen tabaksbedrijven in ons land alleen nog sigaretten op de markt brengen in een neutrale verpakking. Dat schrijft Het Nieuwsblad en staat in een Koninklijk Besluit dat vandaag verschijnt. De nieuwe verpakking is groenbruin, en bevat geen logo’s, reclameteksten of opvallende kleuren meer.