Zwangere tiener gewurgd toen ze babykleertjes ging ophalen

Het lijk van een Amerikaanse vrouw is woensdag teruggevonden in een vuilniscontainer in een wijk in Chicago. De negentienjarige Marlen Ochoa verdween op 23 april 2019 toen ze ongeveer negen maanden zwanger was. Ze had gereageerd op een zoekertje om babykleertjes op te halen en was naar een onbekend adres vertrokken. Maar daar keerde ze nooit van terug.

Marlen Ochoa (19) was negen maanden zwanger toen ze plots spoorloos verdween. Via Facebook had de tiener gereageerd op een zoekertje van een 46-jarige Amerikaanse, die kinderspullen weggaf. “Ze beweerde dat haar eigen dochter babykleertjes had gekregen, maar dat ze niks kon doen met de outfits voor jongens”, getuigt Cecilia Garcia, een vriendin van de familie Ochoa. “Ze lokte Marlen naar haar huis met de belofte dat ze de jongenskleren en de kinderwagen mocht hebben.”

De zwangere tiener keerde nooit terug van haar afspraak. Haar echtgenoot en familie contacteerden de politie en zetten meteen een grootscheepse zoekactie op touw. Zonder resultaat.

Vrouw vol met bloed

Enkele uren later kregen de hulpdiensten van Chicago een bizarre melding binnen. Een “oudere vrouw” beweerde dat ze net thuis was bevallen van een jongen, maar dat het jongetje niet ademde. Een ambulance bracht de 46-jarige vrouw in allerijl naar het ziekenhuis. “Voor ze vertrok met de ziekenwagen, moest ik beloven om iemand te bellen om haar huis af te sluiten”, getuigt de buurvrouw, die anoniem wenst te blijven.

Even later dook een crowdfundingsactie op waarin de vrouw om geld vroeg om de “de begrafenis van haar baby te betalen”. Ze beweerde dat haar pasgeboren zoontje ziek was en niet lang meer te leven had. Maar uit buurtonderzoek bleek al snel dat er iets niet klopte en de crowdfunding werd offline gehaald. Buren hadden de vrouw immers over straat zien lopen met een pasgeboren kind in haar armen, haar trui bedekt met bloed. “Maar aan haar broek was niks te zien”, klonk het.

DNA-test

Bij de politie liep ondertussen een anonieme tip binnen over de zaak, waardoor de agenten besloten om uit te zoeken wie de ouders van het kind waren. Het DNA van de echtgenoot van de verdwenen Ochoa werd vergeleken met dat van de baby. Uit de test bleek dinsdag dat het jongetje niet van de 46-jarige vrouw was, zoals zij zelf beweerde, maar van Marlen Ochoa en haar echtgenoot Yiovanni Lopez. En dat bracht de bal verder aan het rollen.

Het lijk van de aanstaande moeder werd woensdag in een container gevonden, gewikkeld in een vuilniszak. Haar kind was uit haar baarmoeder gesneden.

Gerechtigheid

“De grootmoeder vertelde me dat het een mooi kind is”, getuigde Garcia, de vriendin van de familie Ochoa, op de Amerikaanse televisie. “Maar het kind is nog steeds in kritieke toestand. Het is surreëel. Je denkt dat zoiets enkel in films voorkomt. Maar sommige mensen zijn gewoon kwaadaardig.” De vader van het jongetje is er het hart van in en eist gerechtigheid: “Ze beseffen niet wat ze ons hebben aangedaan. Ik zal niet rusten voor de daders zijn gestraft.”

De politie is karig met details over het onderzoek. Vier personen - twee mannen en twee vrouwen - worden momenteel ondervraagd over het “incident met de baby”, maar ze werden nog niet formeel aangeklaagd. “Het is een lopende zaak”, klinkt het bij de politie van Chicago. “We hebben nog geen verdere informatie.”