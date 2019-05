Ballerino uit Heusden-Zolder danst in kunstmekka Berlijn

Heusden-Zolder -

Nicky Vanoppen, de naam klinkt misschien niet heel bekend in de oren van een doorsnee Limburgse millennial, maar reken hem gerust bij de grote jongens. En jongens, daarmee bedoelen we balletjongens. Nicky is een bijna 37-jarige ballerino uit Heusden-Zolder en woont al jaar en dag in Berlijn. De Duitse hoofdstad ademt geschiedenis, maar is ook een alternatief kunstmekka. “Zo internationaal. Met kraakpanden, muziek, cultuur en vooral dans en theater.” Dat podium is Nicky zijn habitat. Het klinkt als een urban jungle die alleen maar uitdeint, maar dan wel een jungle waar Nicky inspiratie en rust vindt voor zijn moderne performancestijl.