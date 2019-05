Open Vld wil 8 op 10 Limburgers aan het werk

Genk -

Over 10 dagen zijn het verkiezingen en elke partij lanceert nog snel een aantal speerpunten/cadeaus die de kiezer moeten overtuigen. Open Vld wil bijvoorbeeld de personenbelasting verlagen met 5 miljard, zodat we er 1.000 euro per jaar netto meer overhouden. Maar de partij maakt ook “afspraken” met de Limburgers.