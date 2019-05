Rechter legt Skeyes boete van 10.000 euro indien dienstverlening vrijdag nog verstoord is

Als er vanaf vrijdagochtend nog vluchten van Brussels Airlines vertraging oplopen of geannuleerd moeten worden door storingen bij Skeyes, dan moet de luchtverkeersleider dwangsommen betalen. Dat heeft een rechter in Brussel beslist, zo meldt Brussels Airlines.

De luchtvaartmaatschappij spreekt van 10.000 euro per geannuleerde Europese vlucht en 20.000 per geschrapte langeafstandsvlucht. Ook bij vertragingen van minstens een uur of afgeleide vluchten zijn er dwangsommen bepaald.

De dreiging geldt vanaf vrijdagochtend om 4.55 uur, zegt een woordvoerster van Brussels Airlines. Ze geldt tot 26 mei om middernacht.