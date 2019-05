De Tongerse onderzoeksrechter heeft vier personen aangehouden in een grootschalig drugsonderzoek. Zij maakten deel uit van een bende die onder meer bezig was met de invoer van een grote partij cocaïne vanuit Colombia.

In het kader van het onderzoek heeft de federale gerechtelijke politie de voorbije dagen huiszoekingen uitgevoerd in onder meer Hasselt, Genk, Balen, Peer en Antwerpen. In een loods in Bocholt troffen ...